POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 - zwei Personen schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Heute kam es auf der B213 zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Opel die B213 in Fahrtrichtung Nordhorn, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender Zeuge musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Kurz darauf prallte der Opel frontal mit einem entgegenkommenden Lexus eines 35-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem ein weiterer Pkw, das vor dem Opel fuhr, leicht touchiert. Der Fahrer des Opel sowie der Fahrer des Lexus wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebrachr. Der 39-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt. Die B213 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

