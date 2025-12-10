Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf Parkplatz Nagelshof
Meppen (ots)
Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Nagelshof hinter dem Schwimmbad in Meppen zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren einen dort geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.
