POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf Parkplatz Nagelshof

Papenburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, kam es gegen 15:20 Uhr in einem Wohnhaus in der Farnstraße in Papenburg zu einem Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Bewohnerin beim Kochen einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, woraufhin es zu einer starken Rauch- und Hitzeentwicklung kam. Die Feuerwehr Obenende war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nach ...

