PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf Parkplatz Nagelshof

Meppen (ots)

Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Nagelshof hinter dem Schwimmbad in Meppen zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren einen dort geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:47

    POL-EL: Werlte - Zwei Fahrzeuge bei Brand auf Parkplatz beschädigt

    Werlte (ots) - Am Dienstagabend, 09.12.2025, kam es zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am Raddeweg in Werlte zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein abgestellter Skoda aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf ein unmittelbar daneben abgestellten ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:47

    POL-EL: Papenburg - Wohnungsbrand

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, kam es gegen 15:20 Uhr in einem Wohnhaus in der Farnstraße in Papenburg zu einem Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Bewohnerin beim Kochen einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, woraufhin es zu einer starken Rauch- und Hitzeentwicklung kam. Die Feuerwehr Obenende war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nach ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:46

    POL-EL: Wietmarschen - Brand in Einfamilienhaus

    Wietmarschen (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, wurde gegen 16:02 Uhr im Bereich der Straße Osterkamp ein Brand in einem Einfamilienhaus festgestellt. Ein Postbote bemerkte das Feuer im Wohnzimmer, nachdem er eine offenstehende Hauseingangstür vorfand. Die 84-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Sie konnte gemeinsam mit einer Nachbarin aus dem Haus geführt werden. Die Frau wurde mit Verdacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren