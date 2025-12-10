PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Werlte - Zwei Fahrzeuge bei Brand auf Parkplatz beschädigt

Werlte (ots)

Am Dienstagabend, 09.12.2025, kam es zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am Raddeweg in Werlte zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein abgestellter Skoda aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf ein unmittelbar daneben abgestellten Renault über. Auch bei diesem Pkw wurde der Motorraum im vorderen Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Werlte war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Gesamtschaden kann aktuell noch nicht abschließend beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 08:47

    POL-EL: Papenburg - Wohnungsbrand

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, kam es gegen 15:20 Uhr in einem Wohnhaus in der Farnstraße in Papenburg zu einem Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Bewohnerin beim Kochen einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, woraufhin es zu einer starken Rauch- und Hitzeentwicklung kam. Die Feuerwehr Obenende war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nach ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:46

    POL-EL: Wietmarschen - Brand in Einfamilienhaus

    Wietmarschen (ots) - Am Dienstag, 09.12.2025, wurde gegen 16:02 Uhr im Bereich der Straße Osterkamp ein Brand in einem Einfamilienhaus festgestellt. Ein Postbote bemerkte das Feuer im Wohnzimmer, nachdem er eine offenstehende Hauseingangstür vorfand. Die 84-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Sie konnte gemeinsam mit einer Nachbarin aus dem Haus geführt werden. Die Frau wurde mit Verdacht ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:46

    POL-EL: Geeste - Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Sattelzugmaschine

    Geeste (ots) - Am Dienstag, dem 09.12.2025, gegen 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Rastplatz Heseper Moor an der BAB 31 in Fahrtrichtung Norden eine größere Menge Dieselkraftstoff aus einer abgestellten Sattelzugmaschine. Die Täter öffneten den Tankbehälter vermutlich mithilfe eines bislang unbekannten Werkzeugs und pumpten etwa 500 Liter ...

    mehr
