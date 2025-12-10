Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zwei Fahrzeuge bei Brand auf Parkplatz beschädigt

Werlte (ots)

Am Dienstagabend, 09.12.2025, kam es zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am Raddeweg in Werlte zu einem Fahrzeugbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein abgestellter Skoda aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf ein unmittelbar daneben abgestellten Renault über. Auch bei diesem Pkw wurde der Motorraum im vorderen Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Werlte war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Gesamtschaden kann aktuell noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell