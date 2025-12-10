PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Wietmarschen - Brand in Einfamilienhaus

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, wurde gegen 16:02 Uhr im Bereich der Straße Osterkamp ein Brand in einem Einfamilienhaus festgestellt. Ein Postbote bemerkte das Feuer im Wohnzimmer, nachdem er eine offenstehende Hauseingangstür vorfand. Die 84-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Sie konnte gemeinsam mit einer Nachbarin aus dem Haus geführt werden. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die genaue Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

