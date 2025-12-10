PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnung

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, den 09.12.2025, kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrparteienhaus am Gildehauser Weg in Nordhorn. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäude und hebelten das Schloss einer Wohnungstür auf. Die Täter betraten die Wohnung, verließen diese jedoch, nach ersten Erkenntnissen, ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gildehauser Wegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
