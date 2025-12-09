Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkollision - Polizei sucht Zeugen

Messingen (ots)

Am Montag, 08.12.2025, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Brümseler Straße (Landesstraße 58) in Messingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein weißer Transporter mit oranger Aufschrift fuhr aus Richtung Messingen in Richtung Lünne, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Nissan Qashqai. Der Transporter setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Polizei Spelle bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Transporter oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05977 / 20436-0 zu melden.

