POL-EL: Lingen - Polizei sucht wichtige Zeugen

Lingen (ots)

Am Montag, 01.12.2025, kam es zwischen 13:18 Uhr und 13:23 Uhr am Busbahnhof in der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu einem Zwischenfall. Ein Beschuldigter bewarf zwei bislang unbekannte jugendliche Geschädigte mit einer Glasflasche. Im Anschluss entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und einem der Jugendlichen. Beide Jugendlichen flüchteten daraufhin. In der Folge betrat der Beschuldigte unvermittelt die Fahrbahn. Zwei Autofahrer*innen mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet die beiden Jugendlichen, die beteiligten Autofahrer*innen sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Lingen, Tel. 05910870, zu melden.

