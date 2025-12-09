Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Apotheke

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 09.12.2025, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 01:45 Uhr und 01:50 Uhr in die Apotheke an der Straße Postdamm in Nordhorn ein. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Während der Tatausführung wurden die Einbrecher von einer Mitarbeiterin überrascht und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

