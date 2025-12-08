PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an Fensterscheiben

Haren (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 04.12.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 09:00 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft drei Fensterscheiben auf einem Privatgrundstück in der Ter Apeler Straße in Haren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ter Apeler Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

