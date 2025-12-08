Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an Fensterscheiben
Haren (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 04.12.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 09:00 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft drei Fensterscheiben auf einem Privatgrundstück in der Ter Apeler Straße in Haren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ter Apeler Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
