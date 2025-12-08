Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen
Haren (ots)
Im Zeitraum von Montag, 01.12.2025, 17:15 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 08:00 Uhr, entwendete bislang unbekannte Täterschaft das Kennzeichenpaar eines Pkw. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Lindenallee in Haren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lindenallee beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
