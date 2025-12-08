Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 21:13 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lingen. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zu dem Wohn- und Büroobjekt in der Straße Kirchenkamp. Im Inneren wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Aus dem angrenzenden Büro wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 7.900 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es ebenfalss zwischen Samstag und Sonntag in dr Straße Kirchenkamp. Hier erbeuteten die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kirchenkamp beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Tel. 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell