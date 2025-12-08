PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 21:13 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lingen. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zu dem Wohn- und Büroobjekt in der Straße Kirchenkamp. Im Inneren wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Aus dem angrenzenden Büro wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 7.900 Euro geschätzt. Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es ebenfalss zwischen Samstag und Sonntag in dr Straße Kirchenkamp. Hier erbeuteten die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kirchenkamp beobachtet haben, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Tel. 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:20

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Büroräume

    Lingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 03:27 Uhr kam es zu einem Einbruch in Büroräume in Lingen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit Kantsteinen mehrere Fensterscheiben des Gebäudes in der Meppener Straße ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden die Büroräume durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:19

    POL-EL: Emlichheim - Einbruch in Bürogebäude

    Emlichheim (ots) - Im Zeitraum von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 16:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Emlichheim. Bislang unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes am Beesterkampweg eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Folge wurden sämtliche Bürotrakte betreten und durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:13

    POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch auf Tankstellengelände

    Bad Bentheim (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 21:05 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 08:45 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Bad Bentheim zu einem versuchten Einbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft betrat das Gelände der Tankstelle in der Hengeloer Straße und versuchte, einen Warencontainer gewaltsam zu öffnen. Die Tür des Containers hielt den Einbruchversuchen jedoch stand. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren