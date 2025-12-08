Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Einbruch in Bürogebäude

Emlichheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 16:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Emlichheim. Bislang unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes am Beesterkampweg eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Folge wurden sämtliche Bürotrakte betreten und durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Beesterkampwegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell