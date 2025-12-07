Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Gefahrstoffaustritt im Heizkraftwerk Barmen

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntagmorgen zu einem Gefahrguteinsatz zum Heizkraftwerk Barmen alarmiert.

Dort war es während eines routinemäßigen Regenerationsprozesses zu einem Austritt von Salzsäure gekommen. Die Salzsäure lief daraufhin in das dafür vorgesehene Auffangbecken unterhalb der Anlage. Von dort wird die Säure normalerweise automatisiert in das vorhandene Neutralisationsbecken geleitet und neutralisiert. Aus noch nicht geklärter Ursache funktionierte die für das Umpumpen der Säure vorgesehene Umfüllpumpe nicht. Dadurch kam es zu einer Bildung von Salzsäuredämpfen im Kellerbereich, die die vor Ort installierten Salzsäurewarnmelder auslösen ließen. Die Feuerwehr Wuppertal unterstützt derzeit mit Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr die Wuppertaler Stadtwerke beim Umpumpen der Salzsäure in das Neutralisationsbecken. Parallel werden Schadstoffmessungen im betroffenen Bereich durchgeführt. Die Unterstützung ist notwendig, da aufgrund der Salzsäuredämpfe nur mit Chemikalienschutzanzügen und Atemschutzgeräten im betroffenen Bereich gearbeitet werden kann. Eine Gefährdung außerhalb des betroffenen Bereiches besteht nicht. Sobald keine schädigenden Konzentrationen mehr in der Luft der Räumlichkeiten nachgewiesen werden können übernehmen die Wuppertaler Stadtwerke die weiteren Arbeiten.

Die verwaisten Feuerwachen werden derzeit durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt.

Der Einsatz ist derzeit noch nicht beendet.

