Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei warnt vor Taschendieben

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Gerade in der Weihnachtszeit sind sie wieder unterwegs: Langfinger, die das dichte Gedränge auf den Weihnachtsmärkten und beim Shoppen nutzen und sich an dem Inhalt der Taschen ihrer Opfer bedienen. So erging es am Dienstagabend auch einer 38-jährigen Frau in der Zollamtstraße. Die Stadtbewohnerin war gegen 18 Uhr mit ihrer Tochter in einem Discounter unterwegs. Beim Bezahlen bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand. Der braune Damengeldbeutel war weg. Unbekannte hatten ihn unbemerkt mitgehen lassen. In dem Portemonnaie befand sich neben Ausweisdokumenten auch ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät: Wertgegenstände immer sicher am Körper tragen und verdächtige Beobachtungen der Polizei mitteilen. Zeugen, die bei dem aktuellen Fall am Dienstagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden.

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz führt gerade rund um die Weihnachtszeit gezielt Aktionen durch, um für das Thema Taschendiebstahl zu sensibilisieren (siehe unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6167739). Die Beraterinnen und Berater der Polizei sind an verschiedenen Standorten im Einsatz, insbesondere auf Weihnachtsmärkten, in Fußgängerzonen und in ansässigen Verkaufsgeschäften.

- 03.12.2025, Kaiserslautern - 12.12.2025, Pirmasens, Zweibrücken und Fashion Outlet Zweibrücken - 13.12.2025, Kusel

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort über Sicherheitstipps und Schutzmöglichkeiten zu informieren. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell