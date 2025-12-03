PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei warnt vor Taschendieben

POL-PPWP: Polizei warnt vor Taschendieben
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Gerade in der Weihnachtszeit sind sie wieder unterwegs: Langfinger, die das dichte Gedränge auf den Weihnachtsmärkten und beim Shoppen nutzen und sich an dem Inhalt der Taschen ihrer Opfer bedienen. So erging es am Dienstagabend auch einer 38-jährigen Frau in der Zollamtstraße. Die Stadtbewohnerin war gegen 18 Uhr mit ihrer Tochter in einem Discounter unterwegs. Beim Bezahlen bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand. Der braune Damengeldbeutel war weg. Unbekannte hatten ihn unbemerkt mitgehen lassen. In dem Portemonnaie befand sich neben Ausweisdokumenten auch ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät: Wertgegenstände immer sicher am Körper tragen und verdächtige Beobachtungen der Polizei mitteilen. Zeugen, die bei dem aktuellen Fall am Dienstagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden.

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz führt gerade rund um die Weihnachtszeit gezielt Aktionen durch, um für das Thema Taschendiebstahl zu sensibilisieren (siehe unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6167739). Die Beraterinnen und Berater der Polizei sind an verschiedenen Standorten im Einsatz, insbesondere auf Weihnachtsmärkten, in Fußgängerzonen und in ansässigen Verkaufsgeschäften.

   - 03.12.2025, Kaiserslautern
   - 12.12.2025, Pirmasens, Zweibrücken und Fashion Outlet 
     Zweibrücken
   - 13.12.2025, Kusel

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort über Sicherheitstipps und Schutzmöglichkeiten zu informieren. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 14:48

    POL-PPWP: Taschendieb erbeutet Geldbeutel

    Kaiserslautern (ots) - Die Shoppingtour einer Stadtbewohnerin endete am Montagnachmittag mit einer Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie gegen 14:15 Uhr in einem Non-Food-Discounter in der Fruchthallstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte die 60-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand. Der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Die Frau ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:03

    POL-PPWP: Langfinger greift in Bus zu

    Kaiserslautern (ots) - Eine Seniorin meldete sich am Samstagmorgen bei der Polizei. Bei den Beamten gab die Frau zu Protokoll, sie sei Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach ihrer Schilderung war die 90-Jährige am Freitagmittag, gegen 12 Uhr mit der Buslinie 105 vom Rathaus in Richtung Lothringer Dell unterwegs. Als sie später ausstieg, bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet war. Bei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:56

    POL-PPWP: Pkw geöffnet und Innenraum durchwühlt

    Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Pferchstraße wurde am frühen Samstagmorgen in ein Fahrzeug eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten die Mittelkonsole und das Handschuhfach des am Straßenrand geparkten Wagens und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Nach den bisherigen Ermittlungen griffen die Langfinger gegen 5:45 Uhr zu. Wie es den Tätern gelang, den verschlossenen Pkw zu öffnen, ist derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren