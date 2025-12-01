Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zwei Einsätze zur gleichen Zeit am (fast) gleichen Ort

Wuppertal (ots)

Zwei Einsätze fast zeitgleich gab es für die Feuerwehr Wuppertal heute (01.12.) Vormittag am Eckbusch. In der dortigen Hochhaussiedlung brannte es zweimal unabhängig voneinander. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Um 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem der Hochhäuser gerufen, weil aus einer Wohnung im 6. Obergeschoss Brandgeruch drang. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der Wohnung, dort war schon einige Zeit vorher Essen auf einem Herd angebrannt, der Geruch hatte sich gehalten. Die Bewohnerhin hatte gar nicht mitbekommen, dass jemand die Feuerwehr gerufen hatte. Noch während dieser Einsatz lief, gab es einen Notruf wegen eines Feuers in einem nahegelegenen zweiten Hochhaus. Dort brannte es auf dem Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte diesen Brand von außen löschen. Das Balkonfenster wurde durch die große Hitze beschädigt. Nach den Löscharbeiten wurde die Wohnung freigemessen und an den Mieter übergeben. Die Ermittlung der Brandursache ist Sache der Polizei.

