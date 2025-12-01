PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerlöscher verhindert größeren Brand

Wuppertal (ots)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Elberfeld haben die Bewohner am Abend ein Feuer selbst gelöscht. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Sechs Erwachsene und ein Kind mussten deswegen ausquartiert werden. Sie alle blieben unverletzt. Das Feuer in dem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße brach gegen 18 Uhr in einem Elektro-Verteilerkasten aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner den Brand mit dem Feuerlöscher schon erfolgreich bekämpft. Den Einsatzkräften blieb, den Strom abzustellen und den Sozialdienst der Stadt zu rufen, um eine Unterkunft für die Betroffenen zu organisieren. Die genaue Ursache und die Höhe des Sachschadens wird jetzt die Polizei ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 01:21

    FW-W: Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

    Wuppertal (ots) - Am späten Freitagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wuppertal ein Brand in einem Keller gemeldet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle im Gansbusch ein. Bei Eintreffen waren bereits der gesamte Treppenraum sowie viele Teile der Wohnungen verraucht. Die Löschmaßnahmen wurden schnell durch die Hauseingangstür in den ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:31

    FW-W: Mehrere Verletzte bei Glatteisunfall

    Wuppertal (ots) - Bei eisglatter Fahrbahn sind am Donnerstagmorgen (27.11.) auf der Autobahn 535 bei Wuppertal fünf Autos kollidiert. Die Feuerwehr Wuppertal wurde gegen 6 Uhr alarmiert. Die Unfallstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Wuppertal-Dornap und Wülfrath in Fahrtrichtung Essen. Die Insassen konnten die teils stark beschädigten Autos eigenständig verlassen. Fünf Menschen klagten über Beschwerden, ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 01:34

    FW-W: Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar

    Wuppertal (ots) - Am späten Samstagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wuppertal ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Heckinghausen gemeldet. Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache 2 trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle in der Heckinghauser Straße ein. Es brannte ein Zimmer im vierten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Löscharbeiten wurden schnell über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren