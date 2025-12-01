Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerlöscher verhindert größeren Brand

Wuppertal (ots)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Elberfeld haben die Bewohner am Abend ein Feuer selbst gelöscht. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Sechs Erwachsene und ein Kind mussten deswegen ausquartiert werden. Sie alle blieben unverletzt. Das Feuer in dem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße brach gegen 18 Uhr in einem Elektro-Verteilerkasten aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner den Brand mit dem Feuerlöscher schon erfolgreich bekämpft. Den Einsatzkräften blieb, den Strom abzustellen und den Sozialdienst der Stadt zu rufen, um eine Unterkunft für die Betroffenen zu organisieren. Die genaue Ursache und die Höhe des Sachschadens wird jetzt die Polizei ermitteln.

