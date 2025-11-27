Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Mehrere Verletzte bei Glatteisunfall

Wuppertal (ots)

Bei eisglatter Fahrbahn sind am Donnerstagmorgen (27.11.) auf der Autobahn 535 bei Wuppertal fünf Autos kollidiert. Die Feuerwehr Wuppertal wurde gegen 6 Uhr alarmiert. Die Unfallstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Wuppertal-Dornap und Wülfrath in Fahrtrichtung Essen. Die Insassen konnten die teils stark beschädigten Autos eigenständig verlassen. Fünf Menschen klagten über Beschwerden, drei von ihnen brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Zeitgleich gab es einen Glatteisunfall auf der Gegenfahrbahn, ebenfalls mit mehreren beteiligten Autos und Verletzten. Dort war die Feuerwehr Wülfrath im Einsatz, Auskunft dazu erteilt die Kreisleitstelle Mettmann. Die A535 wurde an der Unfallstelle für die Dauer der Einsätze voll gesperrt.

