FW-W: Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wuppertal ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Heckinghausen gemeldet.

Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache 2 trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle in der Heckinghauser Straße ein. Es brannte ein Zimmer im vierten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Löscharbeiten wurden schnell über den Treppenraum durchgeführt, während die Drehleiter das betroffene Fenster von außen ansteuerte. In der betroffenen Etage befanden sich keine Personen mehr. Weitere Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus geführt. Während des Einsatzes wurden diese Bewohner in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke untergebracht. Es gab keine Verletzten. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und konnte durch den zügigen Einsatz auf einen Raum begrenzt werden. Mit Wärmebildkameras wurden letzte Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Mithilfe von Messgeräten wurden sämtliche Wohnungen auf Rauch und Schadstoffe kontrolliert. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Alle weiteren Bewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Aufgrund von gefrorenem Löschwasser auf der Heckinghauser Straße wurde ein Streufahrzeug zur Einsatzstelle angefordert.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

