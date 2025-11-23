PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wuppertal ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Heckinghausen gemeldet.

Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache 2 trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle in der Heckinghauser Straße ein. Es brannte ein Zimmer im vierten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Löscharbeiten wurden schnell über den Treppenraum durchgeführt, während die Drehleiter das betroffene Fenster von außen ansteuerte. In der betroffenen Etage befanden sich keine Personen mehr. Weitere Personen wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus geführt. Während des Einsatzes wurden diese Bewohner in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke untergebracht. Es gab keine Verletzten. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und konnte durch den zügigen Einsatz auf einen Raum begrenzt werden. Mit Wärmebildkameras wurden letzte Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Mithilfe von Messgeräten wurden sämtliche Wohnungen auf Rauch und Schadstoffe kontrolliert. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Alle weiteren Bewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Aufgrund von gefrorenem Löschwasser auf der Heckinghauser Straße wurde ein Streufahrzeug zur Einsatzstelle angefordert.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:53

    FW-W: Feuerwehr löscht Brand bei Autohändler

    Wuppertal (ots) - In der Halle eines Autohändlers in Oberbarmen hat es heute (19.11.) Mittag gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es gab keine Verletzten. Gegen 12:20 wurden die Einsatzkräfte zu dem Betrieb an der Straße "Vor der Beule" gerufen. Von außen waren weder Feuer noch Qualm zu sehen. Im Inneren der rund 450 Quadratmeter großen Halle war ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Halle selbst war ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:54

    FW-W: Feuer vor leerstehendem Wohnhaus

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat gestern (11.11.) Abend ein Feuer an einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Langerfeld gelöscht. Das Wohnhaus an der Straße Bramdelle war in der Vergangenheit Übergangswohnheim für Geflüchtete, wird aber nicht mehr genutzt. Ein Zeuge hatte gegen 20:30 Uhr die Feuerwehr gerufen und starken Rauch mit entsprechendem Geruch gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:20

    FW-W: Unbekannter Stoff in verwüstetem Lehrerzimmer

    Wuppertal (ots) - Nach einem Einbruch in die städtische Realschule Leimbacher Straße haben die Täter dort einen zunächst unbekannten Stoff verteilt. Erst am Mittag konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Am Wochenende waren die Einbrecher in das Schulgebäude im Stadtteil Barmen eingestiegen und hatten im Verwaltungstrakt und im Lehrerzimmer randaliert. Zum Unterrichtsbeginn am heutigen Montag (10.11.) fielen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren