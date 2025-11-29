PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Wuppertal (ots)

Am späten Freitagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wuppertal ein Brand in einem Keller gemeldet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle im Gansbusch ein. Bei Eintreffen waren bereits der gesamte Treppenraum sowie viele Teile der Wohnungen verraucht. Die Löschmaßnahmen wurden schnell durch die Hauseingangstür in den Keller durchgeführt. Da vor Ort nicht bekannt war, ob sich noch Personen in dem Gebäude befanden wurde sofort eine Personensuche im gesamten Haus durchgeführt. Eine Person die erste Löschversuche unternahm, war bereits medizinisch versorgt und wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen waren nicht in dem Gebäude. Der Brand konnte schnell gelöscht und Glutnester abgelöscht werden, anschließend wurde das gesamte Haus vom Rauch befreit. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, während des Einsatzes eingetroffene Mieter konnten bei Verwandten oder Mitarbeiter der Stadt untergebracht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

