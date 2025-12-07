Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Acht verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der BAB1

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB1 zwischen vier PKW versorgte und transportierte die Feuerwehr Wuppertal acht Personen. Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 06.12.2025 gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB1 alarmiert. Der Unfall ereignete sich 500m vor der Ausfahrt Langerfeld in Fahrtrichtung Köln. Durch den Verkehrsunfall wurden acht Personen verletzt, davon zwei schwer. Die verletzten Personen wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser in Wuppertal transportiert. Für die Rettung der Personen musste die Autobahn komplett gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau kam. Nachrückende Einsatzkräfte hatten Probleme durch den Stau zur Einsatzstelle zu fahren. Nach ca. 60 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war mit Kräften der Berufsfeuerwehr von den Wachen 1 und 2, sowie der Freiwillige Feuerwehr Nächstebreck vor Ort. Vom Rettungsdienst waren 9 Fahrzeuge aus Wuppertal und dem Ennepe-Ruhr-Kreis vor Ort. Weitere Kräfte waren in Bereitstellung. Die Unfallursache und die Höhe des Schadens zu ermitteln, ist Sache der Polizei.

