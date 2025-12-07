PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Acht verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der BAB1

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB1 zwischen vier PKW versorgte und transportierte die Feuerwehr Wuppertal acht Personen. Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 06.12.2025 gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB1 alarmiert. Der Unfall ereignete sich 500m vor der Ausfahrt Langerfeld in Fahrtrichtung Köln. Durch den Verkehrsunfall wurden acht Personen verletzt, davon zwei schwer. Die verletzten Personen wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser in Wuppertal transportiert. Für die Rettung der Personen musste die Autobahn komplett gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau kam. Nachrückende Einsatzkräfte hatten Probleme durch den Stau zur Einsatzstelle zu fahren. Nach ca. 60 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war mit Kräften der Berufsfeuerwehr von den Wachen 1 und 2, sowie der Freiwillige Feuerwehr Nächstebreck vor Ort. Vom Rettungsdienst waren 9 Fahrzeuge aus Wuppertal und dem Ennepe-Ruhr-Kreis vor Ort. Weitere Kräfte waren in Bereitstellung. Die Unfallursache und die Höhe des Schadens zu ermitteln, ist Sache der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 06:51

    FW-W: Brand einer Holzhütte

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend (03.14.2025) den Brand einer Holzhütte auf dem ehemaligen Bahngelände an der Viehhofstraße gelöscht. Sie wurde gegen 18:50 Uhr alarmiert, weil mehrere Anrufer Flammenschein auf dem Gelände meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die in voller Ausdehnung brennende Holzhütte begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die in unmittelbarer Nähe liegenden Lagerhallen konnte so verhindert ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:00

    FW-W: Zwei Einsätze zur gleichen Zeit am (fast) gleichen Ort

    Wuppertal (ots) - Zwei Einsätze fast zeitgleich gab es für die Feuerwehr Wuppertal heute (01.12.) Vormittag am Eckbusch. In der dortigen Hochhaussiedlung brannte es zweimal unabhängig voneinander. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Um 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem der Hochhäuser gerufen, weil aus einer Wohnung im 6. Obergeschoss Brandgeruch drang. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 07:53

    FW-W: Feuerlöscher verhindert größeren Brand

    Wuppertal (ots) - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Elberfeld haben die Bewohner am Abend ein Feuer selbst gelöscht. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Sechs Erwachsene und ein Kind mussten deswegen ausquartiert werden. Sie alle blieben unverletzt. Das Feuer in dem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße brach gegen 18 Uhr in einem Elektro-Verteilerkasten aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren