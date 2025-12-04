Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand einer Holzhütte

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend (03.14.2025) den Brand einer Holzhütte auf dem ehemaligen Bahngelände an der Viehhofstraße gelöscht. Sie wurde gegen 18:50 Uhr alarmiert, weil mehrere Anrufer Flammenschein auf dem Gelände meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die in voller Ausdehnung brennende Holzhütte begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die in unmittelbarer Nähe liegenden Lagerhallen konnte so verhindert werden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Mit Wärmebildkameras wurden letzte Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 3. Die Viehhofstraße war während des Einsatzes kurzzeitig voll gesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

