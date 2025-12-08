PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch auf Tankstellengelände

Bad Bentheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 21:05 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 08:45 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Bad Bentheim zu einem versuchten Einbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft betrat das Gelände der Tankstelle in der Hengeloer Straße und versuchte, einen Warencontainer gewaltsam zu öffnen. Die Tür des Containers hielt den Einbruchversuchen jedoch stand. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:12

    POL-EL: Lingen - Einbruch in KFZ-Werkstatt

    Lingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 02:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 09:52 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine KFZ-Werkstatt in Lingen. Ein bislang unbekannter Täter schlug ein Fenster der Werkstatt in der Straße Schüttelsand ein und verschaffte sich auf diese Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlte der Täter den Anmeldebereich sowie ein angrenzendes Büro. Angaben über ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 10:40

    POL-EL: Haselünne - 19-Jähriger bei Verkehrsunfall eingeklemmt

    Haselünne (ots) - Am Sonntag, den 07.12.2025, kam es gegen 06:25 Uhr auf der B213 zwischen Bawinkel und Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war allein mit einem VW Touran in Fahrtrichtung Haselünne unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet nach links in die Berme und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:50

    POL-EL: Papenburg - Täter dringen gewaltsam in Garage ein und entwenden ein Pedelec

    Papenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Herzogstraße. Anschließend drangen sie gewaltsam in die Garage ein und entwendeten ein Pedelec der Marke "Rose". Der dabei entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren