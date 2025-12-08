Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch auf Tankstellengelände

Bad Bentheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 21:05 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 08:45 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Bad Bentheim zu einem versuchten Einbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft betrat das Gelände der Tankstelle in der Hengeloer Straße und versuchte, einen Warencontainer gewaltsam zu öffnen. Die Tür des Containers hielt den Einbruchversuchen jedoch stand. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell