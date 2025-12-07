Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Täter dringen gewaltsam in Garage ein und entwenden ein Pedelec
Papenburg (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Herzogstraße. Anschließend drangen sie gewaltsam in die Garage ein und entwendeten ein Pedelec der Marke "Rose". Der dabei entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.
