POL-EL: Nordhorn - Mercedes Sprinter beschädigt - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots) - Am späten Samstagabend, 06.12.2025, kam es in Neuenhaus zu einem Brand in einem Privathaus in der Raiffeisenstraße. Die 87-Jährige bemerkte zunächst einen Stromausfall im ganzen Haus und ging anschließend vor die Tür, wo sie auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde. Infolgedessen weckte sie die anderen beiden Bewohner und retteten sich so rechtzeitig aus dem Haus. Gegen 23:55 Uhr wurde der ...

