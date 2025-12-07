PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mercedes Sprinter beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 4 Dezember 14 Uhr und 5 Dezember 7.30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ Ausparken den auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhaus (Zufahrt Theresienstr.) abgestellten Transporter einen Mercedes Sprinter beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 08:11

    POL-EL: Bad Bentheim - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

    Bad Bentheim (ots) - Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 15:05 Uhr auf der Suddendorfer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 26-jährige Fahrerin war mit einem BMW aus Richtung Suddendorf kommend in Richtung Bad Bentheim unterwegs. In Höhe einer Hofzufahrt beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 48-jährigen Fahrer eines ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:00

    POL-EL: Neuenhaus - Wohnhausbrand in der Raiffeisenstraße

    Neuenhaus (ots) - Am späten Samstagabend, 06.12.2025, kam es in Neuenhaus zu einem Brand in einem Privathaus in der Raiffeisenstraße. Die 87-Jährige bemerkte zunächst einen Stromausfall im ganzen Haus und ging anschließend vor die Tür, wo sie auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde. Infolgedessen weckte sie die anderen beiden Bewohner und retteten sich so rechtzeitig aus dem Haus. Gegen 23:55 Uhr wurde der ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 09:01

    POL-EL: Gildehaus - Kontrollgruppe überwacht Schwerlastverkehr auf der A30

    Gildehaus / A30 (ots) - Die regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück, Teilgruppe Süd, hat am Donnerstag, 04.12.2025, in der Zeit von 08:00 bis 15:30 Uhr eine stationäre Schwerlastkontrolle auf dem Parkplatz Waldseite Nord der BAB 30 in Fahrtrichtung Amsterdam durchgeführt. Schwerpunkt der Maßnahme war die Überwachung grenzüberschreitender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren