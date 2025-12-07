Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Mercedes Sprinter beschädigt - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen dem 4 Dezember 14 Uhr und 5 Dezember 7.30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ Ausparken den auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhaus (Zufahrt Theresienstr.) abgestellten Transporter einen Mercedes Sprinter beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.
