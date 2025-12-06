PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Kontrollgruppe überwacht Schwerlastverkehr auf der A30

Gildehaus / A30 (ots)

Die regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück, Teilgruppe Süd, hat am Donnerstag, 04.12.2025, in der Zeit von 08:00 bis 15:30 Uhr eine stationäre Schwerlastkontrolle auf dem Parkplatz Waldseite Nord der BAB 30 in Fahrtrichtung Amsterdam durchgeführt. Schwerpunkt der Maßnahme war die Überwachung grenzüberschreitender Abfalltransporte. Unterstützt wurde die Kontrolle durch verschiedene deutsche und niederländische Fachbehörden.

Insgesamt wurden 47 Transporteinheiten zwischen 3,5 und 40 Tonnen überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest. Unter anderem wurden technische Mängel, Überladungen, ein Verstoß wegen Überhöhe sowie Verstöße gegen Vorschriften des ADR (Gefahrgut) und der Arbeitszeit festgestellt. In vier Fällen kam es zu abfallrechtlichen Ordnungswidrigkeiten, darunter zwei illegale Abfallverbringungen, die jeweils zur Untersagung der Weiterfahrt führten.

Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 2.370 Euro einbehalten. Durch die selektive Zuführung des gewerblichen Güterverkehrs kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Im Ergebnis kam es bei jedem vierten Fahrzeug zu mindestens eines der genannten Verstöße.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

