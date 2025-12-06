PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Kupferdachrinnen entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen dem 2. und 5. Dezember entwendeten bislang unbekannte Täter die Kupferdachrinnen vom Dach der Pumpstation an der Waldstraße. Neben dem Diebesgut beschädigten sie auch das Dach und richteten so einen Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

