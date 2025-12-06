Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Kupferdachrinnen entwendet - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Zwischen dem 2. und 5. Dezember entwendeten bislang unbekannte Täter die Kupferdachrinnen vom Dach der Pumpstation an der Waldstraße. Neben dem Diebesgut beschädigten sie auch das Dach und richteten so einen Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell