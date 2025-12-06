Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Twist (ots)

Am Freitagabend, 05.12.2025, kam es gegen 20:47 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude an der Straße "An der Wieke" in Twist.

Nach ersten Erkenntnissen löste die Alarmanlage aus, woraufhin ein Verantwortlicher der Firma unmittelbar zur betreffenden Firma fuhr. Vor Ort beobachtete der Zeuge zwei männliche Personen, die sich auf dem Gelände befanden.

Als der Zeuge eintraf, flüchteten die beiden Unbekannten zu einem weißen VW Transporter und fuhren anschließend über die Straße "An der Wieke" in Richtung J.-D.-Lauenstein-Straße und weiter in Fahrtrichtung A31/Meppen davon. Beide Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein; einer trug eine Mütze, der andere vermutlich eine Kapuze.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem beschriebenen Fahrzeug - einem weißen VW Transporter (älteres Modell) - geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936 934500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell