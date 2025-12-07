Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 15:05 Uhr auf der Suddendorfer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 26-jährige Fahrerin war mit einem BMW aus Richtung Suddendorf kommend in Richtung Bad Bentheim unterwegs. In Höhe einer Hofzufahrt beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 48-jährigen Fahrer eines Peugeot 207, der die Suddendorfer Straße in Richtung Suddendorf befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal.

Der 48-jährige Peugeot-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 26-Jährige sowie eine 25-jährige Beifahrerin im BMW erlitten leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

