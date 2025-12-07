Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall
Bad Bentheim (ots)
Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 15:05 Uhr auf der Suddendorfer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.
Eine 26-jährige Fahrerin war mit einem BMW aus Richtung Suddendorf kommend in Richtung Bad Bentheim unterwegs. In Höhe einer Hofzufahrt beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 48-jährigen Fahrer eines Peugeot 207, der die Suddendorfer Straße in Richtung Suddendorf befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal.
Der 48-jährige Peugeot-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 26-Jährige sowie eine 25-jährige Beifahrerin im BMW erlitten leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell