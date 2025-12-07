PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Wohnhausbrand in der Raiffeisenstraße

Neuenhaus (ots)

Am späten Samstagabend, 06.12.2025, kam es in Neuenhaus zu einem Brand in einem Privathaus in der Raiffeisenstraße.

Die 87-Jährige bemerkte zunächst einen Stromausfall im ganzen Haus und ging anschließend vor die Tür, wo sie auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde. Infolgedessen weckte sie die anderen beiden Bewohner und retteten sich so rechtzeitig aus dem Haus. Gegen 23:55 Uhr wurde der Feuerwehr ein Wohnhausbrand gemeldet. Mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neuenhaus, Veldhausen, Georgsdorf und Laar begaben sich umgehend zum Brandort.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die Bewohner bereits außerhalb des Hauses. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben alle unverletzt, auch ein im Haus befindlicher Hund blieb unversehrt.

Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um ein Wohnhaus mit zwei separaten Wohneinheiten. Das Feuer breitete sich im Bereich des Schornsteins aus und griff auf das gesamte Gebäude über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an und konnten gegen 05:40 Uhr beendet werden. Anschließend wurde das Gebäude von der Polizei beschlagnahmt und weiträumig abgesperrt.

Zur Brandursache liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Der Schaden wird derzeit auf etwa 1 Mio geschätzt.

Die Bewohner ein 89-Jähriger, eine 87- und eine 83-Jährige kamen vorerst bei Angehörigen unter.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

