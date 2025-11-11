Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Schülerin

Trier (ots)

Am Montag, den 10.11.2025, gegen kurz nach 13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der SWT und einer 13 jährigen Schülerin. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der Bus die Südallee in Fahrtrichtung Kaiserthermen. Beim Halt an der Haltestelle "Barbarathermen" erfasste der Bus das Mädchen am Schulranzen. Dabei wurde die Schülerin ebenfalls erfasst und stürzte zu Boden. Das Mädchen zog sich eine Verletzung am Knie und an der Ferse zu. Nach dem Vorfall setzte der Busfahrer seine Fahrt zunächst fort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per Email pwtrier@polizei.rlp.de bei der zuständigen Polizeiwache Innenstadt in der Salvianstraße zu melden.

