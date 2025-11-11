Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 33. Internationalen DEULUX-Lauf in Langsur - Polizei vor Ort

Am Samstag, den 8. November 2025, fand in Langsur der 33. Internationale DEULUX-Lauf statt. Auch die Polizei war mit dabei: Polizeioberkommissar Müller und Polizeikommissarin Cavelius vom Bezirksdienst Trier begleiteten die Veranstaltung vor Ort.

Bei strahlendem Novemberwetter und bester Stimmung kamen die beiden mit vielen Teilnehmenden und Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Der DEULUX-Lauf bot eine tolle Gelegenheit, mit den Menschen aus Langsur und der Region in Kontakt zu kommen, Fragen zu beantworten und einfach mal ein paar nette Worte zu wechseln - genau das, was die Arbeit im Bezirksdienst ausmacht.

Besonders sportlich zeigte sich Polizeihauptkommissar Werner vom Bezirksdienst Trier: Er nahm am 10-Kilometer-Hauptlauf teil und erreichte mit einer respektablen Zeit von 45 Minuten das Ziel!

Auch der Austausch mit den luxemburgischen Kolleginnen und Kollegen der Polizei kam nicht zu kurz. Der grenzüberschreitende Charakter des Laufs bot den idealen Rahmen, um die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu pflegen.

Insgesamt verlief die Veranstaltung ruhig, sportlich und in ausgesprochen angenehmer Atmosphäre - ein gelungenes Beispiel für gelebte Nachbarschaft, Teamgeist und Zusammenhalt über Grenzen hinweg.

