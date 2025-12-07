Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Pkw kollidiert mit Baum

Thuine (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, ist es gegen 11:33 Uhr auf der Messinger Straße in Thuine zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 64-jähriger Fahrer eines Audi SQ5 war aus Thuine in Richtung Messingen unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und drehte sich, bevor er im Seitenraum zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

