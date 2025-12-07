Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Kupferbleche vom Kirchendach entwendet

Spelle (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (05.12.2025, 16:30 Uhr, bis 06.12.2025, 08:00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter etwa 50 Meter Kupferabschlussbleche vom Dach der katholischen Kirchengemeinde in der Kirchstraße in Spelle entwendet. Zudem wurden Teile der Blitzableiteranlage beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell