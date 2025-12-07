PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - 19-Jähriger bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Haselünne (ots)

Am Sonntag, den 07.12.2025, kam es gegen 06:25 Uhr auf der B213 zwischen Bawinkel und Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war allein mit einem VW Touran in Fahrtrichtung Haselünne unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet nach links in die Berme und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Für die technische Rettung musste das Fahrzeug weitgehend geöffnet werden. Gegen 07:50 Uhr konnte der Verunglückte schwer verletzt aus dem Pkw geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden.

Da zunächst unklar war, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, wurden durch Polizei und Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, unter anderem unter Einsatz von Drohnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 19-Jährige jedoch allein im Fahrzeug.

Die B213 blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 09:40 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

