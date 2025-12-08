Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in KFZ-Werkstatt

Lingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 02:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 09:52 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine KFZ-Werkstatt in Lingen. Ein bislang unbekannter Täter schlug ein Fenster der Werkstatt in der Straße Schüttelsand ein und verschaffte sich auf diese Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlte der Täter den Anmeldebereich sowie ein angrenzendes Büro. Angaben über mögliches Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Schüttelsand gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Tel. 0591/870 zu melden.

