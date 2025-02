Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti-Schmierereien im Kurpark

Werl (ots)

Im Kurpark in Werl ist es in der Nacht von gestern auf heute zu Graffiti-Schmierereien gekommen.

Der oder die Täter sprühten auf Fitnessgeräten, an der Tür und den Stufen der Siedehütte, an einem Karussell und an einer Toilette Hakenkreuze und SS-Symbole auf. An einigen der Stellen stand auch "Tod dem Merz" und "Tod der CDU".

Zusätzlich wurde in der Grafenstraße ein Plakat der SPD mit Hakenkreuzen beschmiert.

Nun ermittelt der Staatsschutz im Polizeipräsidium Dortmund, ob alle Taten im Zusammenhang stehen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen die Hinweise zu dem oder die Täter geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Werl unter 02922 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell