Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Büroräume

Lingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 03:27 Uhr kam es zu einem Einbruch in Büroräume in Lingen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit Kantsteinen mehrere Fensterscheiben des Gebäudes in der Meppener Straße ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden die Büroräume durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Meppener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Tel. 0591/870 zu melden.

