Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwerer Unfall durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik

Lingen (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, gegen 23:45 Uhr, kam es auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Tankfeld" in Lingen zu einem schweren Unfall im Zusammenhang mit der Verwendung von Pyrotechnik. Im Zuge einer Geburtstagsfeier zündete ein 17-jähriger Jugendlicher einen Böller. Das Feuerwerkskörper explodierte in der rechten Hand des Jugendlichen und verursachte irreversibele Verletzungen. Lebensgefahr bestand nicht. Ein weiterer 17-jähriger Jugendlicher erlitt leichte Verletzungen an einer Hand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die unsachgemäße Handhabung solcher Explosivkörper zu schwersten, lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Eltern, Erziehungsberechtigte und Veranstalter von Feiern werden dringend gebeten, auf die Verwendung von Pyrotechnik zu achten, Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hinzuweisen und nur zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorien F1-F2 unter sicheren Bedingungen zuzulassen.

