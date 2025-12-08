PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl aus Pkw

Haren (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 02.12.2025, zwischen 00:25 Uhr und 00:30 Uhr, kam es in der Straße "An der Koppel" in Haren zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Der Täter wurde während der Tatausführung von einem Zeugen angesprochen, konnte jedoch anschließend fußläufig vom Tatort flüchten. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alter Mann mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er komplett schwarz gekleidet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:20

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Lingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 06.12.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 21:13 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lingen. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zu dem Wohn- und Büroobjekt in der Straße Kirchenkamp. Im Inneren wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Aus dem angrenzenden Büro wurde nach ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:20

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Büroräume

    Lingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 03:27 Uhr kam es zu einem Einbruch in Büroräume in Lingen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit Kantsteinen mehrere Fensterscheiben des Gebäudes in der Meppener Straße ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden die Büroräume durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:19

    POL-EL: Emlichheim - Einbruch in Bürogebäude

    Emlichheim (ots) - Im Zeitraum von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 16:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Emlichheim. Bislang unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes am Beesterkampweg eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Folge wurden sämtliche Bürotrakte betreten und durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
