Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl aus Pkw

Haren (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 02.12.2025, zwischen 00:25 Uhr und 00:30 Uhr, kam es in der Straße "An der Koppel" in Haren zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Der Täter wurde während der Tatausführung von einem Zeugen angesprochen, konnte jedoch anschließend fußläufig vom Tatort flüchten. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alter Mann mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er komplett schwarz gekleidet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

