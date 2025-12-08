Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, gegen 06:35 Uhr, kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 71-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Ootmarsumer Weg in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links auf den Stadtring abzubiegen.

Zeitgleich fuhr hinter ihr ein Pkw in gleicher Richtung und wollte geradeaus in die Van-Delden-Straße weiterfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Die 71-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell