Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Garage - Gartengeräte und E-Bike entwendet

Haren (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 07.12.2025, 20:45 Uhr, bis Montag, 08.12.2025, 08:20 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße 9 in Haren (Ems) zu einem Einbruch in die Garage eines Einfamilienhauses an der Wilhelmstraße in Haren. Bislang unbekannte Täter hebelten die Garagentür auf und entwendeten verschiedene Gartengeräte der Marke Makita, ein Ladegerät, Oberbekleidung, eine Tasche sowie ein Pedelec. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell