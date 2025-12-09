Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Elektronikgeräte entwendet

Meppen (ots)

Zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 10:00 Uhr, und Montag, 08.12.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang, indem sie eine Terrassentür beschädigten. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten unter anderem zwei Fernseher, eine Spielkonsole sowie Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell