PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Elektronikgeräte entwendet

Meppen (ots)

Zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 10:00 Uhr, und Montag, 08.12.2025, 10:00 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang, indem sie eine Terrassentür beschädigten. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten unter anderem zwei Fernseher, eine Spielkonsole sowie Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:05

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Apotheke

    Nordhorn (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 09.12.2025, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 01:45 Uhr und 01:50 Uhr in die Apotheke an der Straße Postdamm in Nordhorn ein. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Während der Tatausführung wurden die Einbrecher von einer Mitarbeiterin überrascht und flüchteten daraufhin in ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:04

    POL-EL: Haren - Einbruch in Garage - Gartengeräte und E-Bike entwendet

    Haren (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 07.12.2025, 20:45 Uhr, bis Montag, 08.12.2025, 08:20 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße 9 in Haren (Ems) zu einem Einbruch in die Garage eines Einfamilienhauses an der Wilhelmstraße in Haren. Bislang unbekannte Täter hebelten die Garagentür auf und entwendeten verschiedene Gartengeräte der Marke Makita, ein Ladegerät, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:47

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

    Nordhorn (ots) - Am Montag, den 08.12.2025, gegen 06:35 Uhr, kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 71-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Ootmarsumer Weg in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links auf den Stadtring abzubiegen. Zeitgleich fuhr hinter ihr ein Pkw in gleicher Richtung und wollte geradeaus in die Van-Delden-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren