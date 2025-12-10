Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Handtasche gestohlen

Lingen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 09.12.2025, 08:00 Uhr, und 20:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hannoveranerstraße in Lingen ein. Die Täter brachen das Türschloss der Wohnung auf und durchsuchten im Inneren mehrere Schränke. Aus der Wohnung wurde eine Handtasche entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 170 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hannoveranerstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei Lingen unter Tel. 0591 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell