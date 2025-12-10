Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Sattelzugmaschine

Geeste (ots)

Am Dienstag, dem 09.12.2025, gegen 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Rastplatz Heseper Moor an der BAB 31 in Fahrtrichtung Norden eine größere Menge Dieselkraftstoff aus einer abgestellten Sattelzugmaschine. Die Täter öffneten den Tankbehälter vermutlich mithilfe eines bislang unbekannten Werkzeugs und pumpten etwa 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rastplatzes Heseper Moor beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

