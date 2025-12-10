PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Männer nach Diebstahl von Spirituosen und Lebensmitteln festgenommen (Foto)

Nordhorn - Zwei Männer nach Diebstahl von Spirituosen und Lebensmitteln festgenommen
Nordhorn (ots)

Am Montagabend konnten zwei Männer im Alter von 30 und 48 Jahren im Rewe-Markt in Nordhorn an der Friedrich-Ebert-Straße von einem Ladendetektiv festgehalten werden. Die Täter hatten einen Einkaufswagen mit Spirituosen und Lebensmitteln im Wert von rund 1.000 Euro gefüllt und wollten den Supermarkt ohne Bezahlung verlassen. Dank des schnellen Handelns des Detektivs konnte das Duo bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde das Fahrzeug der Männer durchsucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte weitere gestohlene Waren - darunter Kaffee, Spirituosen, Lebensmittel und Waschpulver - im Wert von etwa 2.000 bis 3.000 Euro, die mutmaßlich aus mehreren Supermärkten stammten. Die Ware wurde sichergestellt, die Ermittlungen zu Herkunft und Hintergründen dauern an. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

