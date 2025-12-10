Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads (Foto)

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Ende November hat die Polizei in Lingen ein Fahrrad sichergestellt, das vermutlich zuvor entwendet wurde. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Bulls" (siehe Foto).

Die Polizei Lingen bittet die Eigentümerin bzw. den Eigentümer, sich unter der Rufnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell