Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads (Foto)
Lingen (ots)
Ende November hat die Polizei in Lingen ein Fahrrad sichergestellt, das vermutlich zuvor entwendet wurde. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Bulls" (siehe Foto).
Die Polizei Lingen bittet die Eigentümerin bzw. den Eigentümer, sich unter der Rufnummer (0591) 870 zu melden.
