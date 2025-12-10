POL-HS: Schmuck und Münzen bei Einbruch erbeutet
Wegberg-Tetelrath (ots)
Schmuck und Münzsammlungen stahlen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Straße Am Lochtenberg. Die Tatzeit lag zwischen dem 28. November (Freitag), 6.30 Uhr, und dem 9. Dezember (Dienstag), 3 Uhr.
