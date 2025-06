Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gestohlenes Werkzeug sicher

Neuried/Altenheim (ots)

Am 6. Juni kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang in Altenheim ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug. Im Kofferraum des Fahrzeugs der drei rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 48, 53 und 58 Jahren, befanden sich diverse Werkzeuge wie Bohrhammer, Stichsägen und Linienlaser samt zugehörigen Akkus und Ladegeräten. Mehrere dieser Gegenstände waren nach einem Diebstahl aus einer Firma in Nordrhein-Westfalen im Januar 2025 zur Sachfahndung ausgeschrieben und wurden daraufhin sichergestellt. Die Personen gaben an, die Werkzeuge rechtmäßig erworben zu haben, konnten dafür aber keinen Nachweis erbringen. Alle drei wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus der Kontrolle entlassen und müssen mit einer Anzeige wegen Diebstahl rechnen.

