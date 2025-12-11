POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Heinsberg-Aphoven (ots)
Einbrecher verschafften sich Am Blankenberg gewaltsam Zutritt in ein Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Bargeld und einer Armbanduhr. Die Tat ereignete sich am 10. Dezember (Mittwoch) zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr.
