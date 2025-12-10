POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Am frühen Mittwochmorgen (10. Dezember) wurden Anwohner im Bereich der Burgstraße / Steinstraße um kurz vor 3 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte Personen hatten in der Burgstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Automatenteile, Tabakwaren und Geld lagen auf der Fahrbahn verteilt. Ob die Täter trotzdem Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
