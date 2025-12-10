POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt

Wegberg/-Beeckerheide (ots) - Als eine Anwohnerin des Kreuzdornwegs am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr zu ihrem Wohnhaus zurückkehrte, bemerkte sie an einem Fenster im Obergeschoss eine maskierte Person. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Dem Unbekannten gelang bis zum Eintreffen der Beamten unerkannt die Flucht. Ersten Ermittlungen zufolge konnte er mit Bargeld entkommen. Eine gute Stunde später kam es in einem ...

